Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut'u bekliyor. Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak "Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır" demişti. Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor'la yollarını ayıran Bulut'un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın transfer listesinin de hazır olduğu ve yeni isimlerle camiaya yeni bir soluk getirmek istediği belirtildi.

İLK İMZA MERT HAKAN YANDAŞ'TAN

Teknik direktör olarak Erol Bulut'un imzalamasının ardından Emre Belözoğlu'nun da sportif direktörlüğü açıklanacak ve transfer bombaları da arka arkaya gelecek.

Sarı lacivertlilerde ilk imza Sivasspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Mert Hakan Yandaş olurken arkasından Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencileri Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker, ardından Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Fatih Karagümrük'ten Brahim Darri'nin transferlerinin açıklanacağı öğrenildi. Yönetim bu isimler için oldukça hummalı bir çalışma içinde.

TAKAS PLANI DEVREDE OLACAK

Fenerbahçe yönetiminin 2022'ye kadar Alanyaspor'la sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2021 yılına kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki stoper Steven Caulker ve yine 2021'e kadar kontratı devam eden Göztepeli stoper Alpaslan Öztürk için kulüplerine takas önereceği öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetim, Göztepe ve Alanyaspor'a Zanka, Frey, Alper Potuk, Jailson ve Tolgay Arslan'dan oluşan bir portföy önerecek. Sarı lacivertlilerin Brahim Darri için de Karagümrük görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.