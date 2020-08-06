Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor

Teknik direktörlük pozisyonuna eski futbolcusu Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'ı istedi.

TAKAS OLABİLİR

Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor. 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

BİR DİĞER İSİM JUAN JESUS

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus, Fenerbahçe'nin istediği diğer bir isim olarak ön plana çıktı. Sarı lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı stoperi uygun fiyata almayı planlıyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta forma giyebildi.

(A Spor)