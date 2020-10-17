Ermenistan ordusunun ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araç SİHA'lardan kurtulamadı

Azerbaycan ordusunun 30 yıla yakın bir süredir Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarma operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, Türk SİHA'ları tarafından imha edilen Ermeni hedeflerine bugün yenileri eklendi.

ZIRHLI ARACI AĞAÇLARLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

SİHA'lar karşısında çaresiz kalan Ermeni askerler, bu kez zırhlı araçlarını ağaçların altında gizlemeye çalıştı.

NOKTA ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ

Fakat Ermenilerin ağaçlardan kestikleri dallarla saklamaya çalıştıkları araçlar, SİHA'ların gözünden kaçmadı. Hedefler nokta atışlarla tek tek imha edildi. O anlara ait görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin çaresizliği gözler önüne serildi.