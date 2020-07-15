Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

12 Temmuz öğlen saatlerinden başlayan çatışmalarda Ermenistan askerleri, bu kez Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivil halkın yaşadığı evleri vurdu.

"TOPRAĞIMIZI EVİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Evlerine top mermisi düşen Tovuz'un Dondar Kulçu sakini Namig Aliyev, "Evde 5 kişi yaşıyoruz. Evde oturuyorduk ateş sesleri son bulmayınca evde annem ve çocuklar olduğu için onları komşu köye götürdüm. Evden çıktıktan 10 dakika sonra evimize top mermisi düştüğünü duydum. Çocukları komşu köye bıraktıktan sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra gerçekten eve top mermisi düştüğünü gördüm. Evimin berbat halde olduğunu gördüm, sağ olsun köy halkı hemen yardıma geldi. Saat 3-4 civarında yine ateş sesleri gelmeye başladı. Ateş sesleri geldikten sonra çocuklarımın yanına gittim ve gece yine eve geldim. O gece arabamın içinde uyudum. Buradan hiçbir yere gitme düşüncemiz yok. Toprağımızı evimizi bırakmayacağız" dedi.

"HALK BİR YERE KAÇMADI"

Eşiyle birlikte kalan Mahir Sadıgov, "Eşim ve ben şans eseri evde değildik. Top mermisinin verdiği hasar göz önünde. Evin bahçesinde patlayan top mermisinin şarapnelleri evin penceresinden girerek diğer penceresinden çıkmış. Kendim olaydan sonra başka bir yerde kaldım. Ben kendi köyümü, yurdumu, yuvamı terk etmeyeceğim. Eğer öyle yapsaydım korkup kaçmış olurdum. Sadece ben değil bütün Tovuz halkı hiçbir yere kaçmadı. Savaş döneminde bile toprak vermedik ve halk bir yere kaçmadı" diye konuştu.