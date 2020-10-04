Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.

ROKET VE TOPÇU BATARYALARIYLA SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı.

ÇOK SAYIDA SİVİL YARALANDI

Bakanlık, Ermenistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

GENCE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Ermenistan ordusu bugün Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenleyerek sivilleri hedef almıştı. Ermenistan tarafından atılan 6 füze şehre isabet ederken saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Azerbaycan Başsavcılığı ise şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını duyurmuştu.