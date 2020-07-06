Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor

Erman Toroğlu, Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Fatih Terim'in eleştirisine tepki gösterdi.

Terim karşılaşmanın ardından, Feghouli'nin kırmızı kartı için yaptığı, "Feghouli'nin atılması doğru. Arkadan ayağına basan atılmalı mıydı, atılmamalı mıydı? Bize zaten atılmaz." yorumunun doğru olmadığını belirten Toroğlu, önceki yıllara dikkat çekti.

"YILLARCA BUNA ALIŞTIRMIŞLAR, AYNI KAFADALAR"

Toroğlu, "Fatih Terim, masal anlatıyor. Fatih Terim'in, bir maçtan sonra hakemin yüzüne karşı 'Kardeşim, Galatasaray'dan İstanbul'da oyuncu atmak bu kadar kolay mı' dediğini biliyorum. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan İstanbul'da oyuncu atılmaz diye bir şey mi var? Yıllarca bunlar alıştırmışlar, aynı kafadalar." ifadelerini kullandı.

"GOMIS'İ KİM YOLLADI?"

Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Gomis'in takımda tutulamamasının büyük hata olduğunu kaydeden Toroğlu, "Gomis'i idareciler mi yolladı, Fatih hoca mı yolladı? Fatih hoca tarafından, 'B planı, C planı' denildiğini biliyorum." dedi.