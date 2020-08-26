Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, bugünkü yazısında Beşiktaş'ın PAOK'a elenmesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Alınan skoru fiyasko olarak nitelendiren Toroğlu, "Dün akşamki skor, Beşiktaş teknik heyetinin fiyaskosudur. Başında da Sergen olduğuna göre, ondan hesap sorulur. Lens sağ bek, Necip orta sahada! Olmayacak duaya, Amin gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, ÇAKMA BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ"

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un İstanbul'da kurulduğuna dikkat çeken ünlü yorumcu, "Çok kimse bilmez. PAOK, İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu bir takım. Dikkat ettiniz mi bilmem, amblemlerin Kartal var. Zaten renkleri de siyah-beyaz, yani Beşiktaş kökenliler. İstanbul'dan giden Rumların, Atina'da yerleşen takımı da AEK'dır. Yani dün gece esas Beşiktaş, çakma Beşiktaş'a yenildi" dedi.

"KULÜP BAŞKANI DEVAMLI AĞLAMAZ"

Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'nde yer alan yazısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den de bahsetti ve "Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. Devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da. Bir kulüp başkanı devamlı ağlamaz. O zaman gelmeseydin. Sen gelmezsen de Beşiktaş ortada kalmazdı. Nasıl olsa Beşiktaş yönetimlerinde gelenler, gidenlerden hesap sormuyorlar" ifadelerini kullandı.