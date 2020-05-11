Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'a futbolun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyunculara ligler başlayana kadar paralarını almama çağrısında bulunan Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak alacakları paraları almasınlar, Hepsi alacakları parayı silsinler. Madem futbol oynanmıyor silsinler alacaklarını. Ligler ne zaman başlayacaksa, başlayana kadar paralarını almasınlar. Ne kadar güzel ya. Bugün Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde ligler başlıyorsa burada da bir şeyler yapılacak" ifadelerini kullandı.

"OYNANMASIN DİYEN FUTBOLCULAR PARALARINI ALMASIN"

Sağlık Bakanlığı'nın onayının alınmadan lig maçlarının başlamayacağını vurgulayan Erman Toroğlu, "Bu işin kararını verecek olan sonunda hükümettir. Başka şansımız yok. Çünkü ileride istenmeyen şeyler yaşanırsa bundan en fazla devlet zarar görecektir. Çocukken maç oynadığımız zaman topun sahibi olan arkadaş eve gidince topunu verirdin, oyun biterdi. Oynanmasın diyen futbolcular parasını almadan gitsinler o zaman" diye konuştu.