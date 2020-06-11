Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak

Idaho eyaletinde erkek mahkumla kadın infaz memurunun geçtiğimiz nisan ayında yaşadıkları olayın ortaya çıkmasının ardından infaz memuru, hakkında soruşturma açılınca istifa ederek kaçtı.

İKİ KONUDAN SUÇLANIYOR

İnfaz memuru Miranda Ackerman, mahkumla koğuşta bir aylık süre zarfında birden fazla ilişkiye girmek ve kaçak eşya olarak sayılan iki fotoğrafı vermekle suçlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ CUMA TESLİM OLDU

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ackerman, geçtiğimiz cuma günü polise teslim oldu. Tutuklanan Marinda Ackerman, kaçmayacağına dair taahhüt verince ise serbest bırakıldı.

EN AZ 15 YIL HAPİS CEZASI ALACAK

Bu hafta içinde mahkemeye çıkacak olan Ackerman, suçlu bulunması durumunda ise en az 15 yıl hapis cezası alacak. Marinda ve mahkumun arasında ilişkinin nasıl başladığıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.