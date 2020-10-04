Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor

Azerbaycan'ın topraklarını işgal edip sivillere saldıran Ermenistan, cephede ağır kayıplar verdi. Ermeni askerleri ağlayarak sınırdan kaçarken, Dağlık Karabağ'da birçok bölge kurtarılırken Ermenistan'ın Türk düşmanlığı ise bitmek bilmiyor. Sadece Azerbaycan'ı değil Türkiye'nin de birçok şehrini işgal amacı güden Ermenistan'ın kirli emeli, Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası ile de açıkça ortaya konuldu. Metro girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası; Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in bir kısmı ile Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

"ANLIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Söz konusu haritayı eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Twitter hesabından paylaşarak, "Erivan metrosunun girişi. Büyük Ermenistan! Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar gitmiş! Anlıyorsunuz değil mi?" ifadesi ile yayınladı.