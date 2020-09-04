Bir dönem ekranların en tanıdık isimlerinden olan duayen sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, MAsterChef'e konuk oldu. Yemekler yorumlaya ve değerlendiren Erhan Yazıcıoğlu hakkında araştırmalar yapılırken Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir konuları merak edildi.

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1951

Kaç yaşında: 69 yaşında

Boy : 1,78 m

Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi. Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre sözettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuvara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012

• Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008

• Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

• Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

• Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001

• Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

• Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

• Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

• Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

• 1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

• Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

• Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

• Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

• Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği tiyatro oyunları[değiştir | kaynağı değiştir]

• Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008

• İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006

• Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005

• Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003

• Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991

• Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988

• Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978

FİLMOGRAFİSİ

• Çatı Katı Aşk - 2020

• Kafalar Karışık - 2018

• Karadayı - 2012

• Kayıp - 2007

• Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev

• Şemsi Paşa Pasajı - 2000

• Palavra Aşklar - 1995

• Mavi Mavi - 1985 Ruşen

KİTABI

• Kenar Mahalle Delikanlısı