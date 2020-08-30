Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılışı sırasında gösterilen Roketsan tanıtım videosunun yarıda kesilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Tabi bu teknolojiye yakışmıyor" dedi.
30.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılışında kurumun tanıtım videosunun donmasına tepki göstererek "Tabi bu teknolojiye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladığı açıklamasında, Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlanacağının müjdesini verdi. Programın devamında Roketsan tanıtım görüntülerinin ekrana verildiği sırada videonun donmasına tepki gösteren Erdoğan, "Tabi bu teknolojiye yakışmıyor" diyerek görevlilerin bir an önce müdahale etmesini istedi.