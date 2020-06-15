Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf

AK Parti'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TELE 1'de yayınlanan Hayatın Rengi programında Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtladı. Babacan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk kez ters düştüğü konuyu da yıllar sonra açıkladı.

Babacan, mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin Erdoğan tarafından "Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok" sözleriyle reddedildiğini söyledi.

ERDOĞAN İLE İLK KEZ TERS DÜŞTÜĞÜ OLAYI ANLATTI

Ali Babacan, 2009 yılında yazdığı istifa mektubuyla dönemin başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk ters düştüğü olaya ilişkin olarak, "Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim" ifadelerini kullandı.