Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün telekonferans yöntemiyle gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, ramazan ayında yapılacak çalışmalar ve salgın sonrasındaki normalleşme süreci ele alındı. MYK'da Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Mahir Ünal ile Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam birer sunum yaptı. Kaya, yapılan sosyal yardımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çam da ramazan bayramında yapılacak çalışmalar hakkında kurulu bilgilendirdi. Ünal da yaptığı sunumda sosyal medyanın özellikle bu dönemde daha iyi kullanılmasının önemine dikkat çekerek, son dönemde haberleri bu mecradan alma oranının arttığını, sadece kaynağı net olan doğru bilgilerin paylaşılmasını istedi.

Erdoğan, toplantıda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin belli aralıklarla sokağa çıkabilmelerine dair kamuoyundaki taleplerle berberlerin ve bazı iş yerlerinin açılması gibi esneme talepleri olduğunun da farkında olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşların zorlandığını bildiklerini, bu konuda atılacak her adımın Bilim Kurulu'nun onayı ile olması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN UYARILAR

Milliyet'in haberine göre; Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, koronavirüsle ilgili tedbirlerin "keyfi" değil, Bilim Kurulu'nun önerisiyle alındığını, milletin bu kurallara riayet ettiğini, bunun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Evinde kalan vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz" dedi.

Erdoğan bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekti. Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini, ramazanda sosyal yardımların daha da önem kazandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyada kim yardım istiyorsa elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu ayda da çalışmalarımızı; özellikle kadın ve gençlik kollarımız; vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek hemen gidermeliyiz. Vatandaşımız 'kimse bizim sesimizi duymuyor' düşüncesine kapılmamalı. 4 milyondan fazla aileye 1000'er liralık yardımı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Evinde tencere kaynamayan vatandaşımız kalmamalı. Teşkilatlarımız ve belediyelerimiz ramazan ayında ortak çalışmaları hızlandırılmalı."

Erdoğan, CHP'li belediyelerin yardımlarını engelledikleri iddiasına tepki gösterirken de, "İş yapmayıp, yalan üretip bir de böyle bir yalana sarıldılar" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KONGRE 2021'DE

Toplantıda kısa olarak kongre süreci de gözden geçirildi. Ertelenen ilçe ve il kongreleri de gündeme gelince, normalleşme çalışmaları kapsamında kongreler üzerinde de durulması istendi. Söz konusu kongrelerin eylül veya ekim gibi başlayabileceği öngörülürken, büyük kongrenin de 2020 yılı içinde yapılamayacağı, 2021 yılı Mart ayına kadar yapılabileceği değerlendirildi.

"BİLİM KURULU KARARINA UYUYORUZ"

Erdoğan, toplantıda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin belli aralıklarla sokağa çıkabilmelerine dair kamuoyundaki taleplerle berberlerin ve bazı iş yerlerinin açılması gibi esneme talepleri olduğunun da farkında olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşların zorlandığını bildiklerini, bu konuda atılacak her adımın Bilim Kurulu'nun onayı ile olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Kurul, hem sağlık açısından hem de toplum bilimleri açısından tüm detayları ele alıyor. Biz de kararlarına uyuyoruz" dedi.