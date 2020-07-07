Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda temizlik çalışmaları

Erdemli Çamlığının havadan drone ile görüntülenmesi

Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın görüntülenmesi

Çamlıkta belediye ekiplerinin temizlik çalışması

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

Tollo'nun işçileri ziyareti ve motorlu testere ile ağaç budaması

İş makinesinin sahilde çalışması

Çamlıkta denize giren vatandaşlar Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkın'da temizlik çalışmaları

MERSİN (AA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye temizlik ekiplerinin Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığında yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek bölgedeki ağaçların budanmasına yardımcı oldu.

Tollu, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletilen Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkının Erdemli Belediyesine tahsis edildiğini belirtti.

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nın ilçenin en gözde yerlerinden olduğunu ifade eden Tollu, Parkı geçen yıl 80 bin kişi tarafından ziyaret ettiğini ve bu yıl bu rakamın iki katına çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Parkı en güzel şekilde dizayn edeceklerini belirten Başkan Tollu, şöyle devam etti:

"Çamlığın tahsisi bize yapılır yapılmaz 100 personelimizle, gelen tatilcilerin hoşça vakit geçirebilmeleri adına hummalı bir çalışma içerisine girdik. Bu sene pandemiden dolayı kapalı yerlerde tatil yapmak istemeyen, sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'na bekliyoruzDoğa ile baş başa kuş sesleri altında çamlar altında tatil yapmak isteyenleri Erdemli'ye bekliyoruz. Geçen yıl çamlığımız 80 bin misafirimize ev sahipliği yaptı bu yıl bu rakamın iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl çamlığımız ziyaretçi rekoru kıracak."