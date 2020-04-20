Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Ortaçizgi programının Instagram canlı yayınında futbolun geleceği ve transfer gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Torunoğulları'nın yaptığı açıklamalar:

"Federasyon 5. ayda karar versin, 6. ayda ligin başlaması gerekiyor. Bu kadar uzun süre ara verildiği zaman 'gitmek isteyene gidebilirsiniz' dedik, sıkıntı yaratmadık. En azından ailesiyle beraber olması psikolojileri açısından iyi olacağı için gönderdik. Şimdi hoca çağırırsa hepsi geri gelecekler."

"KARIUS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU"

"Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını de istedi. Oynanmaya ayların parasını da istedi. FIFA tarafından belirlenemeyen bir şey. Gitmek istiyor, doğrudur. Kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz"

"DORUKHAN ALMANYA'YA TEDAVİYE GİTTİ"

"Benim tanıdığım Ogan Tarhan'dır. Kendisiyle Ocak ayında görüştük. Görüşmeden sonra Dorukhan Almanya'ya tedaviye gitti. Sonra da bu çok kötü Koronavirüs süreci başladı. Diğer arkadaşı bilmiyorum. Benimle görüştüğünü iddia ediyor. Eski yönetici de iddia etti. Fotoğraf da varmış. Bu kadar detaylı bildiğine göre o menajerle nasıl bir bağlantısı var, merak ediyorum. Ogan Tarhan ile görüşmüşümdür, doğrudur."

NECİP FEDAKARLIĞA HAZIR

"Oyuncularla maaş görüşmesi yapılıyor. Herkes hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyor. Oyuncuları kırmadan bu işe bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Futbol ailesinin çok radikal kararlar alması gerekiyor. Risk almalıyız. Aksi halde yönetecek kulüp bulamayız. 4 aydır hiçbir kulübe 1 lira giriş yok. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz cevap veren olmadı. Süreci bekliyorlar. Bize yardımcı olacaklar. Görüştüğümüz oyunculardan Necip Uysal, 'nasıl biliyorsanız öyle yapın. Kulübüm için her şeyi yaparım' dedi."

"GÖKHAN, CANER VE ATIBA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Devre arasında oyuncularla görüştük. Sözleşmeleri bitiyor. Bugünlerde bir araya gelemediğimiz için konuşamadık. Mutlaka görüşüp çözeceğiz. Ayrılık gibi düşüncemiz yok. Onların da olacağını düşünmüyorum. Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir."

"FABRI TRANSFERİ İMKANSIZ"

"Fabri gittiğinden beri çok oynayamadı. Tahmin ediyorum sağlık problemleri de var. Kadromuza katmamız imkansız ama ilerleyen dönemde farklı bir şekilde camianın kapıları sonuna kadar açık. Nurullah Aslan isteğimiz de doğru."

"LUCESCU'YA KARŞI ÇIKMAM MÜMKÜN DEĞİL"

"Lucescu, çok büyük saygı duyduğum, çok emeği olan bire bir görüştüğümüz değerli hocamdır. Ama hoca olarak bir şey deme şansım yok. Görüşmeler olmuştu ama sportif direktör olarak değil. Karşı çıkmam mümkün değil. Breida'ya karşı çıktım, yaşından dolayı karşı çıktım. 74 yaşında olması gerekiyor ve uzun yıllar görev almadı."

"HOCA ELNENY'İ TAKIMDA İSTİYOR"

"Hocanın Elneny'yi istediği ve beğendiği ortadır ama maaşı da ortadadır. Şu anda istediği mevut durumu görmek. Kimler kalacak, kimler gidecek? Dünyada oyuncu da bitmez. Alternatiflerimiz mevcut. Hoca nereye transfer isterse sıralamaya göre karar verip transferi yaparız. Şu anda da görüştüğümüz oyuncular var."

TALISCA AÇIKLAMASI

"Talisca'yı kim istemez? Talisca, Çin'e neden gitti. Para için gitti. Bu çok normal, 8 milyon Euro net para alıyor. Beşiktaş'ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz. Bu gerçeği göz ardı etmememiz gerekiyor. Kendisiyle de görüştük. 8 milyon Euro varsa seve seve gelir. Bütün eski oyuncularımızla görüşüyoruz. Keşke olabilse"

"OĞUZHAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

"Oğuzhan ile bugünlerde görüşeceğim. Düşüncesini öğreneceğim. Feyenoord'dan bir oyuncu ile ilgilenmedik."

"LARIN'İN OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR"

"Larin'in 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Haziran'a kadar oranın futbolcusu. Bu opsiyonu kulanacaklarına inanmıyorum. Çünkü oradaki kulüplerin de durumu kötü. Kullanmadıkları zaman da oyuncumuza sahip çıakcağız. Gelir takımda devam eder. 2 yıl daha sözleşmesi var. Kullanmayacakları kesin, bilgimiz var."

"MENSAH VE N'SAKALA LİSTEMİZDE VAR"

"Mensah'ın Kayserispor ile sözleşmesi var. Nsakala da listemize girmiştir. Hocamızın eski oyuncusu. Herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamışsa oturur konuşruz. Bu tür oyuncuların hepsi listemize de vardı."

"BOATENG'İN KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Boateng iyi bir oyuncu. Uygun bir fiyata getirdik ve nokta transfer oldu. Verim de sağladı. Fakat şu anda alacağı ücret konusunda kulübü ile görüşeceğiz. Yardımcı olursa oyuncu kalacak. Oyuncu da Türkiye'yi seviyor"

"ABOUBAKAR'IN CİDDİ SAKATLIĞI VAR"

"Aboubakar'ın ciddi sakatlıkları var. Beşiktaş'ta da verimliydi. Sakatlıkları olmasa bu oyuncuları kadromuza katardık."

"EMRE KILINÇ'LA İLGİLENMEDİK"

Emre Kılınç ile ilgilenmedik. Bir ara Sivasspor Kulübü Başkanı'da bizi suçladı. Biz Sivassporlu oyuncularla ilgilenmedik"

"YAYINCI KURULUŞ BİLE ÖDEME YAPMIYOR"

"Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü gerçeği, bugünkü durumu taraftarlarımız da kabullenmeli. Durum gerçekten vahim. Bu süreç herkesi etkiliyor. Büyük bir mali kayıp var. Kaç aydır yayıncı kuruluş bile ödeme yapmıyor. Kimlerin ne yapacağını kestiremiyoruz. Bütçemizi belirleyebilirsek en iyisini yapacağız. Bu konuda başkanımız arkamızdadır. Yetki vermiştir. Yönetim kurulumuz ile hep beraber iyi şeyler yapmak istiyoruz. Büyük isimler artık çok zor. "