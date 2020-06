Epic Games store'da neler ücretsiz? Epic Games launcher hangi oyunlara sahip? Fortnite'ın yayıncısı Epic Games ücretsiz oyunları nelerdir?

Epic Games ile kütüphanenize yeni oyunlar eklemeye devam edebilirsiniz. Grand Theft Auto V ile gönüllere taht kuran Epic Games, oyuncular için adeta vazgeçilmez bir oyun sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

EPIC GAMES OYUNLARI NELERDİR? EPIC GAMES LAUNCHER HANGİ OYUNLARA SAHİP?

Epic Games, Fortnite ile büyük başarı elde etse bile, mağazasında bulunan birçok oyun, popülerliğini koruyan ve oyun dünyasının vazgeçilmez oyunları arasında yer almaktadır.

İndirime girmesi ile sitede Borderlands 3 yükselişe geçmiştir. Ayrıca sitede Red Dead Redemption 2, Control, Snow Runner, Assassin's Creed Odyssey, Sid Meier's Civilization VI, Subnautica gibi oyunlar en çok oynananlar listesinde yer almaktadır. Grafikleri ve hikayeleri ile çok dikkat çeken video oyunları arasında yer alan bu oyunlardan bazıları zaman zaman Epic Games sitesinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.

EPIC GAMES STORE'DA NELER ÜCRETSİZ? EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELERDİR?

"Her Hafta Ücretsiz Bir Oyun Al" projesi ile pek çok ücretsiz oyun veren Epic Games, GTA V'i ücretsiz sunması sebebiyle adından son dönemde daha çok söz ettirdi. Sonrasında Borderlands: The Handsome Collection, ARK Survival Evolved, AER: Memories of Old ve Stranger Things 3 ile ücretsiz oyunlar vermeye devam edeceğini göstermiş oldu. Şimdiye kadar sağladığı oyunlarla yaklaşık 420 liralık bir kütüphaneye ücretsiz olarak ulaşmak mümkün oldu.

2 Temmuz itibari ile başlayacak bir haftalık dönemde, Conan Exiles ve Hue adlı iki oyun ücretsiz olarak oyunculara açılacaktır. 9 Temmuz tarihine kadar sürecek olan indirim ile yeni oyunlar keşfetmeye hazır olun.

CONAN EXILES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? CONAN EXILES NASIL OYNANIR?

Conan Exiles, 69 GB boyutundadır. Sistem gereksinimleri için minimum 6 GB Ram ve i5 işlemci gerekmektedir. Daha yüksek grafiklerle oynamak gerekli sistem gereksinimlerini siteden inceleyebilirsiniz.

Funcom tarafından geliştirilen oyun; çok oyunculu, açık dünya temalı bir video oyunudur. Güney çöllerinde başlayan hikayede kum tepelerine, kuzeyin karla kaplı dağlarına kadar keşfedilecek çok şey var. Oyunun asıl amacı bir krallık inşa etmektir. Alet ve silah üretmek için öncelikle, kaynak veya ham madde toplamak gerekiyor. Toplanan malzemeler ile yavaş yavaş kendi dünyanı inşa et. Sahip olduğun yerleri mobilyalarla donatıp süslemeyi unutma! Bunları yaparken bir krallık için en önemli noktayı da atlama: savunma sistemini güçlendir.

Çöl sıcaklarında ve kutup soğuklarında vücut ısını dengelemeyi unutma. Hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını karşılayarak güç topla. Yeni yerler keşfederken karanlık harabelere dikkat et!

Açık dünya temalı oyunda topraklarını genişletmek için diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilirsin! Diğer krallıklarla çatışırken, yaratıklara karşı savunma sistemini zayıf bırakma. Thralları köleleştirerek, işlerini yaptır.

Diğer oyuncularla veya tek başına oynayabileceğin bu oyunda, hakimiyetin sende olduğunu gösterebilirsin. Kendi sunucunu açıp, başka oyuncuları davet edebilir veya başka oyuncuların açtığı sunuculara da katılabilirsin.

HUE NASIL OYNANIR? HUE OYUNU TANITIMI

Ödüllü bir bulmaca oyunu olan Hue ile arka plan renklerini değiştirerek bir dünya yapma oyunudur. Siyah beyaz başlayan oyundaki renkler parlak ve güzel tonlar olduğu için de çok dikkat çekmektedir. Renk körlüğü desteği ile de her oyuncuya ulaşmaya çalışmışlardır.

Bulmaca macera oyunu olan Hue, kaybolan anneyi arama hikayesi ile başlamaktadır. Arama yolculuğunda, renkli parçalara ulaşarak onların yol gösterici olmasına izin verin. Hue için özel olarak bestelenmiş 30'dan fazla oyun müziği vardır.

Birleşik Krallık'ın en sevilen televizyon sanatçılarından olan Anna Acton ve Matthew Wade tarafından seslendirilmiştir. Altyazı seçeneği ile daha kolay anlayabilirsiniz.

Ücretsiz olduğu dönemde alınan oyunlar, ücretli olmaya devam ettikten sonra da oynanabilecek. Epic Games indirimleri ve Steam indirimleri de hala devam etmektedir.