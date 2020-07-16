Entelektüel nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla entelektüel mi, entellektüel mi? Entelektüel ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "entelektüel". Peki, entelektüel nasıl yazılır? TDK'ya göre entelektüel mi, entelektüel mi yazılır?

16.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:29

Entelektüel kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, entelektüel TDK'ya göre nasıl yazılır? Entelektüel nasıl yazılır? Entelektüel mi, entelektüel mi? TDK'ya göre entelektüel kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ENTELEKTÜEL NASIL YAZILIR?

Entellektüel: Yanlış

Entelektüel: Doğru

TDK'YA GÖRE ENTELEKTÜEL NE DEMEK?

entelektüel

Fransızca intellectuel

1. sıfat Aydın.

2. sıfat Fikir sorunlarıyla ilgili:

Entelektüel bir çalışma.