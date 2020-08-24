Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı

Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyü, bulunduğu yerden ayrılarak 2 kilometre aşağı taşınmıştı. Taşınan köylüler, taşındıkları evlerini ise şehirden gelen vatandaşlara sattı. Şehirden gelenler de burada ekolojik tarım yapmaya başladı. Evlerine elektrik ve su bağlatmak isteyen yeni yerleşenler, iddiaya göre Marmaracık köyü muhtarının kendilerini engellemesi üzerine resmi dairelerdeki işlemlerini halledemedi. İmar barışından faydalanıp belge de aldıklarını belirten yeni taşınanlar, yetkililerden evlerine elektrik ve su verilmesini istedi.

"MUHTAR BİZE BİR KERE RANDEVU VERMEDİ"

Eski köylülerle herhangi bir sorunları olmadığını ifade eden yeni taşınanlar, "Muhtara defalarca gittik. Bir kere bize randevu vermedi. Bizim kimseyle bir meselemiz yok. Bizim taşındığımız yer eski köy. Marmaracık köylüleri eskiden burada yaşıyorlarmış, sonra köyü aşağıya taşımışlar. Köylüler terk ettikleri eski yerlerini bize sattılar. Biz de buraya taşındık. Biz buraya altyapı istiyoruz. Burada 50 hane yaşıyor. Muhtar bizim sıkıntımızı çözmek için resmi kurumlarla yazışmayı başlatacak kişidir, ama bizi geri çevriliyoruz. Muhtar, Yukarıdaki köy de bizim yerleşim sınırlarımız içinde dese bütün işimiz hallolacak. Ama bir türlü buna yanaşmıyor" diye konuştu

MUHTAR SUSKUN KALDI

Marmaracık köyünün muhtarı Mithat Arı ise, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek suskun kaldı.