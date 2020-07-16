Enstitü nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla enstitü mü, enstütü mü? Enstitü ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "enstitü". Peki, enstitü nasıl yazılır? TDK'ya göre enstütü mü, enstitü mü yazılır?

16.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:29

Enstitü kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, enstitü TDK'ya göre nasıl yazılır? Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, enstitü mü? TDK'ya göre enstitü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ENSTİTÜ NASIL YAZILIR?

Enstütü: Yanlış

Enstitü: Doğru

TDK'YA GÖRE ENSTİTÜ NE DEMEK?

enstitü

isim, Fransızca institut

Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu:

Türkiyat Enstitüsü.

"Gönül, daha birçoklarının bu enstitüde kabiliyetlerini bilemesini istiyor." - Haldun Taner