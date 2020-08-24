Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı

La Liga ekibi Getafe'ye imza atan milli futbolcu Enes Ünal, bugün yapılan resmi törenle basını tanıtıldı. Başkent ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Enes açıklamalarda bulunurken Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez ise transferin kolay olmadığını dile getirdi. Gonzalez, "Bizim stilimize mükemmel uyan, taleplerimizi tamamen karşılayan, önemli bir futbolcu. Transferi tabii ki kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA TECRÜBELİYİM"

Önemli sözler söyleyen Enes, "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim. Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak. Bana çok fazla güvenen bir takımdayım. Bu çok önemli. Buradaki aile ortamı, kaliteli futbolcular ve teknik heyet de oldukça önemli" şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA 4. TAKIMI

Enes, Getafe'yle birlikte İspanya 4. takımına transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, daha önce Villarreal, Valladolid ve Levante'de oynamıştı.