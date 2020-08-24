YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı

Ecenaz Üçer ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Enes Batur, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Enes Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı.

"GERİYE BİR HELİKOPTER ALMAK KALDI"

Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'den çıkarken görüntülendi. Enes Batur ve Ecenaz Üçer AVM'den, Batur'un geçen yıl 1.5 milyon liraya aldığı BMW i8 model arabasıyla ayrıldı.