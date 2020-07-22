Enes Batur Biliyom şarkı sözleri nedir? Enes Batur'un tüm şarkıları

Enes Batur'un yeni şarkısı Biliyom'un sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Biliyom (Biliyorum) şarkısı şuanda Youtube trend videolarında ilk sırada yer alıyor. Henüz yayınlanalı 4 gün olmasına rağmen 13 milyon izlenme almıştır.

Biliyom şarkısı konsept olarak da bazı kesimler tarafından beğenilmezken çoğu kişi tarafından beğeni almıştır. Şarkı şuanda 13 milyon izlenmeye sahiptir. Şarkı 800 bin beğeniye sahipken 180 bin kişi şarkıyı beğenmemiştir yani dislike atmıştır.

ENES BATUR "BİLİYOM" ŞARKISI SÖZLERİ

Koruyan bizi biri var

Olsun hepimizin üzerinde peri var

Bana zoru var , çelik yelek al

Kafama tatil yazdım sakin

(2 kere)

Biliyom

Kafamızı Yoruyolar

Biliyom

Aynayı seviyolar

Biliyom

Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona

İz yapar her gece kovdum

Kafaları dinlemegerçeği duydum

İstedim ay gibi gecelere doğsun

Üstüme gelmesin ellerin olsun

Kendine geldi duruldum çoktan

Yok yere kalbini kırmadım olsun

Bir kere gülmedi zordu

Gidişi ani bir gülse bari

(2 kere)

Biliyom

Kafamızı Yoruyolar

Biliyom

Aynayı seviyolar

Biliyom

Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona

Güzel olur güzel olur gelişi güzel

Bana gülüşüne bırakıyor her işim biter

Bi dokunamadım o konu da zoruma gider

Sana gökyüzü açıyorsa bana da güzel

Taramalı makinadır yanımda eser

Paso kötü güne çıkıyoruz kanımda bi sen

Bide bakışların bakışların hoşuma gider

Gece ben gibi seveni de seninle üzer

(2 kere)

Biliyom

Kafamızı Yoruyolar

Biliyom

Aynayı seviyolar

Biliyom

Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona

ENES BATUR'UN TÜM ŞARKILARI

Enes Batur normalde şarkıcı değildir. Fakat ara sıra single parçaları çıkartmaktadır. Enes Batur'un tüm şarkılarının isimleri şu şekilde:

"Sen Yerinde Dur (feat. Kaya Giray)" (2018)

"Gel Hadi Gel (feat. Kaya Giray)" (2018)

"Dolunay" (2019)

"Biliyom" (2020)