Enes Batur Biliyom şarkı sözleri nedir? Enes Batur'un tüm şarkıları
Türkiye'nin en çok abonesine sahip Youtube kanalı Enes Batur'un kanalıdır. Enes Batur zaman zaman single parçalar çıkarmaktadır. Geçtiğimiz gün bir yenisini çıkaran Enes Batur'un şarkısının adı "Biliyom" 'dur. Şimdi Biliyom şarkı sözlerini sizlere yazalım.
Enes Batur'un yeni şarkısı Biliyom'un sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Biliyom (Biliyorum) şarkısı şuanda Youtube trend videolarında ilk sırada yer alıyor. Henüz yayınlanalı 4 gün olmasına rağmen 13 milyon izlenme almıştır.
Biliyom şarkısı konsept olarak da bazı kesimler tarafından beğenilmezken çoğu kişi tarafından beğeni almıştır. Şarkı şuanda 13 milyon izlenmeye sahiptir. Şarkı 800 bin beğeniye sahipken 180 bin kişi şarkıyı beğenmemiştir yani dislike atmıştır.
ENES BATUR "BİLİYOM" ŞARKISI SÖZLERİ
Koruyan bizi biri var
Olsun hepimizin üzerinde peri var
Bana zoru var , çelik yelek al
Kafama tatil yazdım sakin
(2 kere)
Biliyom
Kafamızı Yoruyolar
Biliyom
Aynayı seviyolar
Biliyom
Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona
İz yapar her gece kovdum
Kafaları dinlemegerçeği duydum
İstedim ay gibi gecelere doğsun
Üstüme gelmesin ellerin olsun
Kendine geldi duruldum çoktan
Yok yere kalbini kırmadım olsun
Bir kere gülmedi zordu
Gidişi ani bir gülse bari
(2 kere)
Biliyom
Kafamızı Yoruyolar
Biliyom
Aynayı seviyolar
Biliyom
Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona
Güzel olur güzel olur gelişi güzel
Bana gülüşüne bırakıyor her işim biter
Bi dokunamadım o konu da zoruma gider
Sana gökyüzü açıyorsa bana da güzel
Taramalı makinadır yanımda eser
Paso kötü güne çıkıyoruz kanımda bi sen
Bide bakışların bakışların hoşuma gider
Gece ben gibi seveni de seninle üzer
(2 kere)
Biliyom
Kafamızı Yoruyolar
Biliyom
Aynayı seviyolar
Biliyom
Vardım yarı yola , dokunur elim ona bu konur zehir ona
ENES BATUR'UN TÜM ŞARKILARI
Enes Batur normalde şarkıcı değildir. Fakat ara sıra single parçaları çıkartmaktadır. Enes Batur'un tüm şarkılarının isimleri şu şekilde:
"Sen Yerinde Dur (feat. Kaya Giray)" (2018)
"Gel Hadi Gel (feat. Kaya Giray)" (2018)
"Dolunay" (2019)
"Biliyom" (2020)