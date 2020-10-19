En iyi video düzenleme programları nelerdir? Windows Movie Maker, Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Final Cut Pro programlarının özellikleri nelerdir?

En iyi ücretsiz video düzenleme programları içinden en iyisini bulmak, herhangi girişimcinin video başarısının temel bir parçası olacaktır. Peki en iyi video düzenleme programları nelerdir?

EN İYİ VİDEO DÜZENLEME PROGRAMLARI NELERDİR?

WİNDOWS MOVİE MAKER

Piyasada ücretsiz olarak elde edebileceğiniz en iyi video düzenleme programı olma özelliğine sahip olan Windows Movie Maker, temel seviye kullanıcıları için biçilmiş kaftan. Eğer bu işle yeni ilgilenmeye başladıysanız başlangıç noktanızı kesinlikle bu program olarak belirlemelisiniz. Ayrıca bu programın ücretsiz olduğuna bakmayın. Aksine kalite ve içerik açısından oldukça güçlü.

ADOBE PREMİERE PRO

HD video aktarımlarından en hızlısına sahip olması ile bilinen bu program, videodaki konuşmalarda arama yapma gibi sıra dışı özelliklere de sahip. Mac işletim sistemlerinde kullanılabilen bu programı satın almak isterseniz ciddi bir rakamı da gözden çıkartmanız gerekiyor.

VEGAS PRO

Üstün ses düzenleme becerilerine sahip olan bu program, Sony markasının bu programı alması ile şimdiki halini almış durumda. Birden fazla video formatını ve çözünürlüğünü karıştırma yapmaksızın yeniden kodlama özelliğine sahip olan bu programı Windows işletim sisteminde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

FİNAL CUT PRO

Konu MAc bilgisayarlar olduğunda, video montaj programları arasında belki de en iyilerden biri olma özelliğine sahip olan bu programın özelliklerini anlatmak için Hollywood filmlerinin en önde gelenlerinin bu program ile montajlandığını söylememiz yeterli olacaktır.

AVİD MEDİA COMPOSER

Hem Windows hem de Mac kullanıcılarının rahatlıkla tercih edebildiği bu ürün, profesyonel yayın ve film düzenleme alanında kullanılıyor. Çoklu kamera desteği sağlayan bu yazılım ile en iyisini seçebilir, kusurları rahatlıkla ayıklayabilirsiniz.