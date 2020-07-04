En iyi bilim kurgu filmleri nelerdir? Bilim kurgu türleri nelerdir?

Bilim kurgu filmleri hayali gibi görünse debilimsel gerçeklere göre mümkün ya da makuldürler. Fantastik eserlerden farklıdır. Bilim kurguda zaman, karakterler ve kurgu bilimsel gerçekler ve teoriler üzerine kurulmuştur. İzleyebileceğiniz ve seveceğinizi umduğumuz filmleri sizler için derledik.

BİLİM KURGU TÜRLERİ NELERDİR?

Katı Bilim Kurgular

Kimya, Fizik, Biyoloji gibi bilim dallarına sıkıca tutunmuştur. Katı bilim kurguları gerçek bilim insanları tarafından yazılmıştır. Gravity filmi, böyle bir durumda uzayda gerçekten neler yaşanabileceğini bilimsel olarak gerçeğe çok yakın şekilde aktardığı için popüler hale gelmiştir.

Yumuşak Bilim Kurgular

Sosyoloji, psikoloji ve politika gibi insan davranışlarını inceleyen bilim dallarına odaklanmıştır. Wall-E örneğini incelediğimizde yumuşak bilim kurgu ile katı bilim kurgunun harmanını görebiliriz.

EN İYİ BİLİM KURGU FİLMLERİ NELERDİR?

13. Kat / The Thirteenth Floor (1999)

Oyuncular: Armin Mueller-Stahl, Craig Bierko, Dennis Haysbert, Gretchen Mol, Tia Texada

Hannon Fuller teknoloji şirketinin sahibidir. Los Angeles'a en iyi simülasyonu geliştirmek için gider. Fakat test sırasında öldürülür. En yakın arkadaşı Douglas Hall şüpheli halegelmiştir. Hafıza problemi yaşayan Douglas, kendinden şüphe etmektedir. Gerçekleri öğrenmek için simülasyona girip Fuller ile konuşmak istemektedir. Kaos içinde ilerlemeye çalışacaktır. Etkisinde kalacağınız, izlerken keyif alacağınız film tavsiye.

Avatar (2009)

Oyuncular: Zoe Saldana, Samuel Shane, Sigourney Weaver, Stephan Lounge, Joel David Moore.

Pandora adındaki gezegende önemli, değerli ve eşine rastlanmamış elementler bulunmaktadır. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzeredir. Ancak en büyük tehdit3 metrelik ırklarına Na'vi adı verilen yaratıklar.

Aşk / Her (2013)

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Spike Jonze, Scarlett Johansson, Rooney Mara, Amy Adams

Eşinden boşanmış, yalnız, el işi mektuplar yazarak geçimini sağlayan bir yazardır. Reklamda gördüğü yazılımı satın almak ister. İşe yarayıp yaramayacağı konusunda şüphe duysada almıştır. Samanta adındaki zeka uygulaması, yazarın aklını karıştırır. Sürekli soru sorarak ufkunu açmaya başlamıştır. Bu yazılım sayesinde yalnızlıktan kurtulmuş ve kendini sorgulamaya başlamıştır.

12 Maymun / Twelve Monkeys (1995)

Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, Madeleine Stowe, David Morse

Virüs yayılmaya başladığında bir grup sığınaklardahayatta kalmayı başarmıştır. Kurtulan kişiler çözüm bulmak arayış içine girerler. Kurtulmak için zaman makinesi geliştirmeye başladılar. Test aşamasında olan bu makinayı mahkum James Cole üstünde deneyeceklerdir. İlk denemede yanlış tarihe giden mahkum, ikinci denemede kendini akıl hastanesinde bulur.

Truman Şov / The Truman Show (1998)

Dünyanın en güzel adasında, mutlu yaşayan halk, sorunsuz herkesin imreneceği hayat sürmektedir. Burada yaşayan Truman durumu sorgulamaya başlamaktadır. Birşeylerin yolunda gitmediğini fark eder.

Yerçekimi / Gravity (2013)

Dr. Ryan Stone ve astronot arkadaşı Matt Kowalsky uzay görevine çıkmışlardır. Beklenmedik durumla karşılaşırlar. Mekikleri parçalanmaya başlayan ve uzayda savrulan iki astronot, soğuk ve sonsuz uzayda kaybolurlar. Oksijenleri tükenmeye başlayan astronotlar, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Maymunlar Cehennemi / Planet of the Apes (1968)

Oyuncular: Roddy McDowall, Charlton Heston, Kim Hunter, Linda Harrison

Astronot Taylor, insan ırkı üstünde deneyler yapan ve maymun ırkının hükmettiğ gezegene düşer. Zaman içinde astronot kendisini yardımsever bir şempanze bilimcisinin elinde olur.

Dünyalı / The Man from Earth (2007)

Oyuncular: David Lee Smith, Annika Peterson, Alexis Thorpe, William Kate

John Oldman, üniversitede çalışan profesör, aniden işi bırakıp başka bir yere taşınmaya karar verir. Herkesi şaşırtan bu karar, arkadaşları tarafından oldukça merak edilir. Bunun altında yatan sebep ise, John hem yaşlanamaz hem de bundan dolayı ölümsüzdür.

Son Umut / Children of Men (2006)

Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Clare- Hope Ashitey

Oyuncular: 2007 yılında akıl almaz şeyler meydana gelmektedir. En son doğan çocuk 19 yaşındadır. İnsanlık artık üreyememek gibi bir çıkmazla karşı karşıyadır. İnsanların bazıları çöküşü kabullenirken bazıları mücadele etmeye devam etmektedir.

Bay Hiçkimse / Mr. Nobody (2009)

Oyuncular: Joret Leto, Jaco Van, Diane Kruger, Sarah Poller

Bay Hiçkimse, dünyada kalmış son ölümlüdür. 117 yaşındakiNémo, küçükken peronda olduğunu ve trenin kalkmak üzere olduğunu hatırlar. ren kalkmak üzeredir. Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır?