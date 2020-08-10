Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen nereli, neden öldü?

Emre Gönlüşen, D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports gibi yayıncılarda görev yaptı. Spikerliğin yanı sıra kurgu, montaj gibi alanlarda da çalıştı. 9 Ağustos 2020 tarihinde hayata veda etti. Emre Gönlüşen biyografisi haberimizde.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki seneye yakın diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, sıkı takipçisi olduğu Adanaspor maçlarını seslendirmek için bölgesel yayıncı kuruluşa başvurdu ve olumlu sonuçlandı. Böylelikle TV'de ilk profesyonel işine başlamış oldu. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yaptı.

Başarılı spiker, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e başvuruda bulanarak İnter Milan maçını anlatma fırsatı yakalmış ve sonrasında işe kabul edilmiştir.

Emre Gönlüşen sonrasında D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile kariyer hayatına devam ett. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetti.