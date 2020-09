Emmy Ödülü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Uluslararası Emmy heykelciği anlamı

Emmy Ödülleri ne zaman verilir? 2020 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Başarılı oyuncu Haluk Bilginer 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agah karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. İlk Emmy Ödülü 25 Ocak 1949 tarihinde verilmişti. İşte, Emmy Ödülleri 2019 hakkında tüm ayrıntılar…

EMMY ÖDÜLÜ NEDİR?

Academy of Television Arts & Sciences (ATAS), görüntü oluşturma ve halkla ilişkilerin bir parçası olarak Emmy Ödülleri'ni kurdu. İlk Emmy Ödülü 25 Ocak 1949 tarihinde Hollywood Athletic Club isimli programa verildi. "Emmy" adı, eski televizyon kameralarındaki kamera tüpü için kullanılan "immy"den gelir. Shirley Dinsdale ilk Emmy Ödül Töreni'nde ilk Emmy Ödülü'nü alan kişidir.

1950'lerde ATAS organizasyonu, ülke genelinde yaptığı televizyon yayınlarıyla, geniş katılımlı bir organizasyona dönüştürdü. Emmy Ödülleri'ne danışmanlıkta yardım eden kardeş organizasyon National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS), New York'ta kuruldu. ATAS halen Los Angeles bölgesinde, bölgesel programları ödüllendiren ayrı bir bölgesel tören düzenlemeye devam ediyor. ABD ulusal yayınıyla her yıl gösterimleri ödüllendiren sadece bir Emmy Ödül töreni düzenleniyor. 1974'te sadece gündüz programı kuşağına özel olarak Daytime Emmy Ödülleri ilk kez ayrı bir ödül gösterisi olarak yapıldığında değişti. Diğer alanlardaki özel Emmy Ödülleri törenleri onları takip etti.

ULUSLARARASI EMMY İLE AMERİKA DIŞINA DA ÖDÜLLER VERİLDİ

1970'lerde Amerika dışındaki yapımları ödüllendiren Uluslararası Emmy Ödülleri yapılmaya başlandı. Bu sırada tüm bu ayrı kategorilerdeki ve değişik alanlardaki Emmy kazananlar, ATAS'ın resmi kayıtlarında Primetime Emmy Ödülleri ile birlikte listelenmeye başladı.

NATAS İLE ATAS AYRILDI

1977'de, ATAS ve NATAS ayrılmaya karar verdi ancak Emmy heykelciği ile ticari markasının mülkiyetinin paylaşılması ve her birinin ödül şovlarının yönetiminin bir kısmından sorumlu olmaları konusunda da anlaşmaya varıldı.

EMMY HEYKELCİĞİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Elinde bir atom tutan kanatlı kadın heykelciği, Emmy Ödülleri'nin ortaya çıkışının ardından televizyon bilim ve sanatını desteklemek ve yüceltmek hedefini simgelemeye başladı. Heykelcikteki kanatlar sanatın ilham perisini, atom ise bilimin elektronunu temsil ediyor. Heykelcik televizyon mühendisi Louis McManus tarafından karısını model alarak tasarlanmıştır. Emmy Ödül heykelcikleri El Dorado, Kansas'ta bulunan El Dorado Correctional Facility adındaki özel şirket tarafından hazırlanıyor.