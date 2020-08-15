Emekli olmak isteyenlere müjde! Ziraat Bankası'nın emeklilere sağladığı avantajlar nelerdir? Ziraat bankası emeklilik kredisi nasıl alınır?

Açıklamadan sonra herkesin dikkat çeken haberde Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olabileceği açıklandı. Yurt genelinde borçlanmayla emekli olabilmek için insanlar yoğun bir şekilde çaba sarf etmektedir.

PRİM BORCU OLANLAR KREDİ KULLANABİLECEK Mİ?

SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası'na emeklilik kredisi başvurusunda bulunarak emeklilik hakkı elde edebilecek. Sağlanan bu imkan ile vatandaşların hızlı emekli olabilmesi hedefleniyor. Ziraat Bankası'na başvuruda bulunan vatandaşlar prim borçlarını kapatarak diğer koşulları da sağlamaları halinde emekli olabilecekler.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

3 taahhüt süresi dolması gerekir. 2017 yılında ilk uygulamaya başlanan promosyon desteği 3 yıllık süresi dolanlar için yeniden gelir sağlayacakları bir alan olacak. Biriken prim borç tutarları yaşlılık aylığının hak edilişine dair bilgi ve bağlanacak maaş tutarını SGK İl Müdürlükleri'nden öğrenebilirsiniz.

KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER?

-Maaşların tamamı ATM'lerden çekilebilecek.

-İşletim ücreti alınmayacak

- Düşük faiz oranları ve komisyonlarıyla emekli vatandaşların gereksinimlerini daha kolay karşılayabilmesi amaçlanmaktadır.