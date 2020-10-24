Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
24.10.2020 08:20 | Güncelleme: 24.10.2020 10:00
Edirne'de vatani görevini yapan asker, mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli makineden çıkarılamayan asker, makine ile birlikte Kocaeli'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından askerin eli kurtarıldı.
Edirne'de vatani görevini yapan asker, görevli olduğu mutfakta çalışırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin eli kıyma makinesinden çıkaramayınca asker, kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.
4 PARMAK, 2 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI
Edirne'deki ilk müdahalesinin ardından asker, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 parmağının ezildiğini gören doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyecilere, ameliyathanede görev yapacakları için ameliyat kıyafetleri giydirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin eli kıyma makinesinden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti.