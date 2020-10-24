Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Edirne'de vatani görevini yapan asker, görevli olduğu mutfakta çalışırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin eli kıyma makinesinden çıkaramayınca asker, kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

4 PARMAK, 2 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Edirne'deki ilk müdahalesinin ardından asker, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 parmağının ezildiğini gören doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyecilere, ameliyathanede görev yapacakları için ameliyat kıyafetleri giydirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin eli kıyma makinesinden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti.