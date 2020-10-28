Ela şarkı sözleri nedir? Reymen Ela şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan Ela şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Reymen'e ait Ela şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Reymen bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki Ela şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Ela şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Reymen'e ait Elaşarkı sözleri nasıldır? Peki Ela şarkı sözleri nelerdir?
REYMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak...
Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)
Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)
Döner başım yine gözlerin ela çünkü
Gözlerin ela çünkü, gözlerin ela...
Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et
Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep...
Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et
Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın...
İnan senden geçemiyorum
Yine sarhoş oldum geceliyorum
Aklımda sorular çözemiyorum
Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
Tek sende suç deme sakın bana etmem kabul
Geçsen de vur
Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş
Geçmez gurur
Harcayıp ömrümü tüketir pişirir ensemde tuz
Nerden bulur?
Düştüm bu belaya bi' kere geliyo erken sonun
Alsam bi' dal yine dudaklarından
Boşver geçiyo' bir ömür gerek yok uzatmanın da (uzatmanın)
Buruk bir şarkısın kulaklarımda
Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından
Yalan söyleme gözlerime bak
Yalan söyleme gözlerime bak
Yalan söyleme gözlerime bak
Gözlerime bak, gözlerime bak...
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)
Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak...
Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)
Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)
Döner başım yine gözlerin ela çünkü
Gözlerin ela çünkü, gözlerin ela
Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et
Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep...
Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et
Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın...