Ela şarkı sözleri nedir? Reymen Ela şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Ela şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Reymen'e ait Elaşarkı sözleri nasıldır? Peki Ela şarkı sözleri nelerdir?

REYMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak...

Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)

Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)

Döner başım yine gözlerin ela çünkü

Gözlerin ela çünkü, gözlerin ela...

Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et

Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep...

Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et

Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın...

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç deme sakın bana etmem kabul

Geçsen de vur

Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur

Harcayıp ömrümü tüketir pişirir ensemde tuz

Nerden bulur?

Düştüm bu belaya bi' kere geliyo erken sonun

Alsam bi' dal yine dudaklarından

Boşver geçiyo' bir ömür gerek yok uzatmanın da (uzatmanın)

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak

Gözlerime bak, gözlerime bak...

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez, (yalan)

Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak...

Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)

Nasıl oldu gözlerine kandım? (yalan)

Döner başım yine gözlerin ela çünkü

Gözlerin ela çünkü, gözlerin ela

Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et

Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep...

Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et

Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın...