Ekonomik büyüme ne durumda? İmalat PMI hangi seviyede?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat PMI verisi ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ALBAYRAK NELER SÖYLEDİ?

Temmuzda imalat PMI'nin 56,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Albayrak, bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Endeksteki yükselişe dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

ALBAYRAK ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Albayrak, "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.