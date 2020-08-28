Ekler tarifi, ekler pasta tarifi, kolay ekler tarifi, ekler pasta nasıl yapılır?

En güzel ve kolay ekler tarifi ile lezzetlibir tarif sizleri bekliyor.

EKLER TARİFİ MALZEMELERİ

Kreması için gerekli malzemeler

1 yumurta sarısı

800 ml süt

115 gram şeker (1 su bardağından 1 parmak eksik)

70 gram un (yarım su bardağından 1 parmak fazla)

40 gram nişasta (yarım su bardağından 1 parmak az)

Un ve nişasta toplamda 1 su bardağı olacak.

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı (dilerseniz margarin kullanabilirsiniz.)

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı soğuk süt

1 paket krem şanti

Hamuru için gerekli malzemeler

100 gram tereyağı veya margarin

10 gram şeker (bir tatlı kaşığı)

1 çimdik tuz

200 ml su

1 paket vanilya

125 gram un (1 su bardağından 1 parmak fazla)

4 adet yumurta

Üzeri için gerekli malzemeler

100 gram sütlü çikolata

100 gram bitter çikolata

Dekor için gerekli malzemeler

25 gram beyaz çikolata

EKLER PASTA TARİFİ | EKLER PASTA NASIL YAPILIR?

Kremasını hazırlamak için tencereye şekeri, yumurta sarısını, sütü, unu ve nişastayı alalım.

Koyu bir muhallebi oluncaya kadar karıştırılarak pişirelim.

Pişen muhallebiye sıcakken vanilya ve tereyağını da ekleyelim ve yağ eriyinceye kadar karıştıralım.

Tereyağı da eriyince üzerine muhallebinin üzerine streç film örtüp buzdolabına kaldıralım ve soğumaya bırakalım.

Daha sonra bir fincan soğuk sütle krem şanti katılaşana kadar iyice çırpılır.

Tamamen soğumuş olan muhallebi bir kez mikserle çırpılır.

Ardından üzerine çırpılmış şantiyi ekleyelim ve ikisini birlikte tekrardan çırpalım.

Kreması bu şekilde hazır olur. (Bu kremayı 1 gün önceden yapıp buzdolabında bekletirseniz, daha kıvamlı ve lezzetli olur.)

Ekler hamuru nasıl yapılır?

Hamuru için tencereye; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilya alınır ve kaynatılır.

Kaynayan suyun içerisine un eklenir. Sürekli karıştırılması gerekir.

Toparlanıp hamur halini aldıktan sonra yaklaşık 3-5 dakika daha ocakta karıştırılır. Piştikten sonra hamur soğumaya bırakılır.

Hamur soğuduğunda içerisine tek tek yumurtalar ilave edilir ve mikserle karıştırılır.

Tamamen karışıp yapışkan bir hamur halini aldıktan sonra hamur sıkma torbasına doldurulur.

Fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye ince uzun şeritler halinde sıkılır.

Önceden ısıtılmış 180 derece (alt-üst) fırın ayarında hamurlar 40-45 dakika pişirilir.

NOT: Fırını kapattıktan sonra kapağını hiç açmayın. 25-30 dakika daha fırın içerisinde beklesin. Bu şekilde daha güzel bir hamur olacaktır.

Fırından çıkarılan ve soğumuş olan ekler, ortadan iki eşit parçaya bölelim.

Alt parçalara bolca krema sıkalım ve üzerine kapatacağınız kapakları benmari usulü eritilmiş çikolataya bulayarak kremanın üzerine kapatalım.

Bütün ekler parçalarına aynı işlemi uygulandıktan sonra, arzu edilirse üzerlerine eritilmiş beyaz, sütlü veya bitter çikolata ile dekor verebilirsiniz.

Süslemek içinse fındık, fıstık veya pasta süsü de kullanabilirsiniz.

EKLER PASTA PÜF NOKTALARI

Ekler pasta için yaptığınız muhallebinin topaklanmamış olmasına ve pürüzsüz olmasına dikkat etmelisiniz.

Genellikle hazırladığımız muhallebilere toz krem şanti ekleriz. Ancak bu tarifte bu şekilde eklemedik. Muhallebinin içerisine çırpılmış krem şanti eklenmeli.

Hazırladığınız hamur soğuduğunda yumurtaları içerisine tek tek ilave etmeli ve güzelce yedirmelisiniz.

Elde ettiğiniz ekler sayısı hamurunuzun büyüklüğüne göre değişir, fazla çıkmasını isterseniz küçük küçük yapabilirsiniz.

Ekler hamuru pişerken çok kabaran hamurlardan biridir. Bu sebeple sıkma torbasıyla sıkarken fazla miktarlarda sıkmamaya özen gösterilmeli.

EKLER PASTA KALORİ

1 adet orta büyüklükteki ekler pasta yaklaşık olarak 191 kaloriye denk gelmektedir