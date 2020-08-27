'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, Musa Dinç'in yazdığı, içerisinde tilki ve ayı üzerinden anlatılan bir tecavüz hikayesinin yer aldığı "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabı için harekete geçti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına, yapılması düşünülen etkinliklerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

Bakanlıklara gönderilen yazıda, kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi.

"ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNE BU KADAR AÇIK OLMASI ZARAR VERİCİDİR"

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi "Adı geçen (sözde) çocuk kitabının masallar etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması, okul kütüphanelerinde bulunması halinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır."

İNTERNETTE DAĞITILMASININ ENGELLENMESİ TALEP EDİLDİ

Savcılığa kitabın yazarı ve yayınevi hakkında yapılan suç duyurusunda ise, TCK'nın 226. maddesi uyarınca "basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi" suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internet ortamında dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.

AYI VE TİLKİ ÜZERİNDEN TECAVÜZÜ MEŞRULAŞTIRAN İFADELER YER ALIYOR

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin sık sık kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle, eğitimle, pedagojiyle zerre kadar bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"AHLAKSIZLIĞI İŞ EDİNENLERE CAYDIRICI TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL"

Yalçın, şunları kaydetti "Kitap yazmak belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmak ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Kitap yazmak, canı isteyenin değil, kabiliyeti ve bu alanda özel eğitimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Ahlaksızlığı iş edinenlerin çocuklarımızın saf ve masum dünyasına kitap gibi önemli bir değeri kullanarak giriyor olması, bu alanda gerekli denetimin, caydırıcı tedbirlerin olmadığının göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir."

4. BASKISI YAPILDI

Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor. Öte yandan 2017 yılında yayımlan kitabın 4. baskısının yapığı ortaya çıktı.

"ÖZÜR DİLEDİM"

Musa Dinç ise sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor.Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.