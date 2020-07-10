Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, sarı lacivertli kulübün takımın başına Türk bir teknik direktör getireceğini söyledi.

10.07.2020 21:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:06

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, Brezilya basınına sarı lacivertlilerin yeni teknik direktör adayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Alex, kendisine yöneltilen teknik direktörlük veya yöneticilik sorusuna,"Teknik direktörlük için bir davet geleceğine inanmıyorum çünkü Emre ile iyi bir ilişkim var, onunla uzun süre birlikte oynadık, sürekli görüşüyoruz ve bu konu hakkında bana bir şey söylemedi" dedi.

Brezilyalı eski futbolcu ayrıca, Fenerbahçe'nin Türk bir teknik direktörü takımın başına getireceğini sözlerine ekledi.