Efes'in deplasmanda Zalgiris'e yenildiği maçı 5 bin kişi tribünden izledi

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, rakibine 16 sayı farkla 89-73 mağlup oldu. Zalgiris Kaunas, bu galibiyetle 4'te 4 yaparken Anadolu Efes, ligde 3. mağlubiyetini aldı.

MAÇI 5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs salgının yaşandığı bu süreçte bir çok karşılaşma boş tribünlere oynanırken, 5 bin taraftarın salonda maçı takip etmesi dikkat çekti.

ZENIT HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Bu hafta oynanması planlanan Valencia-Zenit ile Asvel-Kızılyıldız maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Hem bugünkü Valencia hem de 13 Ekim'deki Baskonia maçlarına çıkamayan Zenit, iki maçta da 20-0 hükmen mağlup sayıldı.

SIRADAKİ RAKİP ASVEL

Lacivert beyazlılar, Euroleague'in 5. haftasında Fransız ekibi Asvel'i konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Valencia ile evinde kozlarını paylaşacak.