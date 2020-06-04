Edirne Valisi Ekrem Canalp: "3 haftadır vaka yok, tedavisi süren 1 hasta kaldı"

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, corona virüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 3 haftadır yeni vaka görülmediğini ve 1 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi sağlık kahramanları hatıra ormanı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleşti. Hastanede görev yapan bin 419 sağlık çalışanı adına dikilen bin 419 fidanın bulunduğu ormanın açılışında konuşan Vali Canalp, Edirne'de son 3 haftadır yeni vakanın bulunmadığını ve hastanede tedavisi süren 1 kişinin kaldığını belirterek, o hastanın da birden fazla kronik hastalığının bulunduğunu ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının korona virüsle mücadelede eşgüdümlü çalışması ve halkın kurallara sımsıkı sarılması sonucunda başarılı bir süreç gerçekleştiğini söyleyen Canalp, "ülke olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir aldık"dedi.

"Ama asla ve asla bizim alacağımız tedbirler konusunda bu bir gevşeme imkanı vermiyor" diyen Vali Canalp açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "almış olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya uygulamaya devam ettirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da yeni kontrollü sosyal hayat tedbirlerine harfiyen uyması gerekiyor. Bu güne kadar 65 yaş üstü vatandaşlarımız olsun veya 20 yaş altı vatandaşlarımız olsun ve bu yaş grubu arasında olan vatandaşlarımız çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Biz ülke olarak ve Edirne olarak bir başarmışsak bunu en başta vatandaşlarımızın yapmış olduğu fedakarlık sayesinde gerçekleştirdik bu başarıyı. Yeni girmiş olduğumuz kontrollü soysal hayat da tedbirli davranmaya devam edeceğiz. Kamu kurumları olarak elimizden gelen tüm çabayı sergilemeye devam edeceğiz. Çaba gösteren tüm kurum kuruluşlarımıza sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve Edirneli vatandaşlara çok teşekkür ediyorum.