Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü

İngiltere Premier Lig koronavirüs arasının ardından Manchester City - Arsenal maçıyla geri dönüş yaparken, City'nin 3-0 kazandığı maçın son dakikalarında korkuta bir sakatlık yaşandı. Ev sahibinin genç stoperi Eric Garcia oksijen maskesiyle hastaneye kaldırıldı.

Maçın son anlarında kalecisi Ederson'la çarpışan 19'luk stoper Eric Garcia yerde hareketsiz kaldı. Herkesin başına toplandığı Garcia, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle ambulansa oradan da hastaneye götürüldü.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Göğüs göğüse kaleci Ederson'la çarpışan Garcia'nın nefes almakta güçlük çekmesi üzerine genç oyuncuya oksijen maskesi takıldı. Bilinci açık olan Garcia'nın her ihtimali karşı detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

Barcelona alt yapsından yetişen Eric Garcia 16 yaşındayken 1,7 milyon euroya City'ye transfer olmuştu.