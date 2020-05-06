Eda Ece'den ayrılık açıklaması: Buğra beni delirtti

Güzel oyuncu, bir ara Instagram'dan takip etmeyi bıraktığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi: "Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım."