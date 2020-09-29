Ece Üner kimdir? Ece Üner nereli? Ece Üner kaç yaşında? Ece Üner eşi kim? Ece Üner boyu ve kilosu nedir?

Tam adı Özge Ece Üner 21 Temmuz 1981, İstanbul'da doğdu. Ece Üner evli mi? Ece Üner boy ve kilosu nedir? Ece Üner hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ECE ÜNER KİMDİR?

Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

ECE ÜNER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

2006: NTV

2006-2009: CNN Türk

2009-2017: Habertürk TV

2014-2015, 2018-günümüz: Show TV

ECE ÜNER EVLİ Mİ? ECE ÜNER EŞİ KİM?

Ece Üner 2013 yılından itibaren Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu 1975, Malatya doğumlu Türk haber spikeri. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.