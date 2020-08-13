Ece Ronay - Şiki Şiki şarkısı sözleri | Ece Ronay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Ece Ronay yeni şarkısıyla Youtube trend müzik kategorisinde ilk sıralara yükseldi. Şarkısının sözleri ise çok merak edildi. Peki "Şiki Şiki" şarkısının sözleri nedir, ne anlama geliyor?

ECE RONAY 'ŞİKİ ŞİKİ' ŞARKISI SÖZLERİ

Şarkının sözleri şu şekildedir:

Şiki şiki şiki şiki baba

Kafamıza yok hiç ulaşan

Döne döne uçtuk uzaya

Arama boşuna yok bir numara

Eehhh beynim yanıyor bu tam doz,haydi tango,haydi paydos

Gariban cebi hiper boş,coş kiralık lamboya koş

Çek bir fırt,salla. Harbi teknik bu,aha

Düşene tekmeyi salla,kemerini bağla,fikrini sakla,ölüyoruz anla.

Çok konuşuyorsunuz ama içi boş,kopyasınız cosplay iki toy

Sosyete filtreli poz veriyor,komple sofistike beyni mi yok?

Hadi tekrar,haydi tekrar

Yılışık olman,yine mi onlayn?

Sebebim olma,keyfimi bozma.

Parayı görünce gameş(camış)gibi oyna

Şiki şiki şiki şiki baba

Kafamıza yok hiç ulaşan

Döne döne uçtuk uzaya

Arama boşuna yok bir numara

Hadi ney üfle,hadi be

Hanimiş ey? Kükre sinek gibi bura elli beş bin feyk gerildi hep,delirdi görünce benim gibi best.

Sırıtıyor uzaktan üf neydi? Adın hatırlamıyorum neydi? Kırıtıyor ama olmuyor şekli,benim hayatım onun hayalleri.

At bir takla, kalk bir bak ya. Küçük hesaplar,takılma sallan. Kafana takma,başa sar anca.

Sana kananlar,cıvık o fanlar.

Noldu yani noldu? Sebebi yoktu,kafamız olsun

Neşesi boldu,gerisi boştu. Bir sağa bir sola sallanıyoruz

Şiki şiki şiki şiki baba

Kafamıza yok hiç ulaşan

Döne döne uçtuk uzaya

Arama boşuna yok bir numara

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 1992 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Sosyal medya fenomenidir. Çektiği videolarla fenomen olan Ece Ronay aynı zamanda şarkı da çıkartmaktadır. Son şarkısı "Şiki Şiki" şuanda Youtube'da 8 milyon üzeri izlenme almıştır. Aynı zamanda aktif bir TikTok kullanıcı olan Ece Ronay'ın İnstagram hesabında 300 bin üzeri takipçisi vardır.

Ece Ronay doğum tarihi : 12 Ocak 1992

Ece Ronay aslen nereli : Diyarbakır

Ece Ronay kaç yaşında : 28 yaşında

Ece Ronay boyu kaç : 1,67 m

Ece Ronay kilosu kaç : 55 kg

Ece Ronay burcu ne : Oğlak