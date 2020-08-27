Ebru Timtik kimdir? Avukat Ebru Timtik nereli, neden öldü? Ebru Timtik neden tutuklandı?

Terör örgütüne üye oldukları suçlamasıyla tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde bulunuyor. ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, açlık grevi eylemine 10 Mart'ta ara verdi. Ancak Ebru Timtik ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitirdi.

EBRU TİMTİK KİMDİR?

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan Ebru Timtik aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesidir. Diğer 17 avukata birlikte "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019'da iki avukatın da aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer aldı.

'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sekiz avukatın tutuklu yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gitti.

Timtik ve Ünsalbaşlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti. ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, 3 Şubat'tan itibaren sürdürdükleri açlık grevi eylemine 10 Mart'ta ara verdi. Ancak ölüm orucunu sürdüren Timtik, 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.