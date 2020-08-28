Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın

Gonca Derin ile boşanan iş insanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz sene Ebru Şallı ile nikah masasına oturdu. Bu nikahın ardından Gonca Derin ve Ebru Şallı'nın arasında gerginlik yaşandı. Geçtiğimiz gün Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk olan Derin, çocuğunun vefatıyla zor günler yaşayan Şallı'yı sert sözlerle eleştirdi.

EBRU'NUN MAYOLU POZLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden ünlü manken zor günler geçirmişti. Ebru Şallı'nın toparlanması ve kendini daha iyi hissedebilmesi için eşi Uğur Akkuş devreye girmişti. Uğur Akkuş'un çocukları ve oğlu Beren'le tatile çıkan Ebru Şallı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla eleştirilmişti. Eleştirilerin dozunu arttıran isim ise Gonca Derin olmuştu.

Ebru Şallı mayolu paylaşımlarından sonra oğlunun vasiyetini yerine getirerek kendini iyileştirmeye çalıştığını söylemişti. Bu açıklamanın sonrasında ise Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, "Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi" ifadelerini kullanarak Ebru Şallı'ya gönderme yapmıştı.

"İSTEDİĞİNİ YAPSIN AMA ÇOCUĞA BAĞLAMASIN"

Önceki gün bir programa konuk olan Gonca Derin, Ebru Şallı'yla ilgili bir soru üzerine "8-9 yaşındaki bir çocuğun ölüm kavramı bizimki gibi değildir. O yaştaki bir çocuk 'Anne ben gittikten sonra sen şunu yap, bunu yap' diye vasiyette bulunamaz. İstediğini yapsın, mayo giysin, eğlensin, kimsenin karışmaya hakkı yok. Ama bunu çocuğa bağlamasın" ifadelerini kullandı.