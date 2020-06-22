EBA TV haftalık program nedir? EBA TV lise programı nedir? EBA TV'de bu hafta hangi yayınlar var? EBA TV 22 Haziran haftası programı!

Öğrenciler ve eğitimciler tarafından corona virüs sürecinde aktif olarak kullanılan EBA TV'nin 22 Haziran haftası ile ilgili programı içeriklerini haberimizde ele aldık. Özellikle Lise öğrencileri için yoğun olan programı haberimizde.

EBA TV haftalık program nedir?