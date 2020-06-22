EBA TV haftalık program nedir? EBA TV lise programı nedir? EBA TV'de bu hafta hangi yayınlar var? EBA TV 22 Haziran haftası programı!
Öğrenciler ve eğitimciler tarafından merak edilen EBA TV 22 Haziran haftası programını sizler için haberimizde ele aldık. EBA TV ile ilgili 22 Haziran haftası için merak edilenler haberimizde.
22.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:13
Öğrenciler ve eğitimciler tarafından corona virüs sürecinde aktif olarak kullanılan EBA TV'nin 22 Haziran haftası ile ilgili programı içeriklerini haberimizde ele aldık. Özellikle Lise öğrencileri için yoğun olan programı haberimizde.