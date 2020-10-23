EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? TRT EBA öğretmen girişi nasıl? EBA şifre alma

EBA ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uzaktan eğitim sürecinde yardım ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de yüz yüze eğitimin sınırlı olacağını duyurmasının ardından öğretmenler ve veliler de EBA şifresi nasıl alını, EBA giriş nasıl yapılır araştırıyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Uzaktan eğitimde kullanıan EBA'ya giriş için gerekli olan şifre şu şekilde alınıyor:

Öğrencinin kendisi alacaksa;

İlk olarak e-okul bilgileri ile EBA'ya giriş yapılır ve bir şifre belirleyerek ilgili alanlar doldurulur. Şifre unutma durumuna karşılık tercihe göre e-posta ve telefon numarası da girilebilir. Bu alanlar profilim alanından yeniden düzenlenebilir?

Veli veya öğretmen alacaksa;

e-Devlet bilgileri ile ebeveyn, EBA'ya giriş yaparak şifre alır. Ya da öğretmen, e-Devlet şifresi ile MEBBİS bilgileri aracılığı ile EBA'ya girerek şifre edinebilir. Böylelikle öğrenci, veli ya da öğretmeninin aldığı şifre ile EBA'ya giriş yapabilir. Belilenen şifre kutucuklara girilir ve tercihe göre e-posta ile telefon numarası da eklenebilir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA sistemine, T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI...

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecekler.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI...