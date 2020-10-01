EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 1 Ekim Perşembe ilkokul, ortaokul, lise

Milli eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de birinci ve okul öncesi öğrencileri için yüz yüze eğitimi başlatsa da diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA canlı ders giriş ekranını sorguluyor. 1 Ekim TRT EBA TV ders programı haberimizde.

EBA ŞİFRE ALMA, YENİ ŞİFRE OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

EBA giriş için kullanılacak şifre nasıl alınır merak ediliyor. İşte detaylar:

''EBA Hesap Oluştur'' seçeneğinden sadece bir kerelik şifre belirlenebilir. Seçeneği tıkladıktan sonra e-Okul bilgileri istenir. Bilgilerin tamamlanmasının ardından ''Giriş'' butonuna tıklanır.

EBA hesabı için gerekli yeni şifre oluşturulur. Öğrencinin kendisine veya velisine ait mail adresi ile birlikte telefon numarası girilirve ''Şifre Oluştur'' seçeneğine tıklanır.

Sisteme girilen telefon numarasına gelen doğrulama kodu çıkan ekrana girilir ve ''Gönder'' seçeneği tıklanır.

Tüm adımlar eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra EBA Giriş ekranına yönlendirilir. Açılan pencerede T.C. kimlik numarası ve EBA şifresi ile sisteme ulaşılabilir.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

1 EKİM İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ

1 EKİMORTAOKUL CANLI DERS SAATLERİ

1 EKİMLİSE CANLI DERS SAATLERİ

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

EBA TV LİSE CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...