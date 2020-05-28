İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiliz havacılık devi EasyJet, 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Şirketin işten çıkaracak çalışan sayısı toplam çalışan sayısının yüzde 30'una denk geliyor.
28.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:57
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan aksamalar ve düşen yolcu talebi nedeniyle çalışanların yüzde 30'una denk gelen toplam 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.
"ZOR KARARLAR VERMEK DURUMUNDAYIZ"Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst Yönetcisi (CEO) Johan Lundgren, "Şu anda zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. İnsanların hayatını etkileyecek son derece zor kararlar vermek durumundayız. Uzun vadede mümkün olduğunda daha fazla istihdamı korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Lundgren, şirketin 15 Haziran'da uçuşlara yeniden başlayacak olmasına rağmen, 2019 yılındaki uçuş kapasitesine ancak gelecek üç yıl içerisinde yeniden ulaşılabileceğini söyledi.