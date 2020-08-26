DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı: 2020 DYK öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Ağustos'ta son başvuru günü olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuru süresini uzatma kararı aldı. MEB 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi de merak ediliyor. DYK başvuruları ne zaman bitiyor?

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son duyuruya göre, öğretmenlerin atama yer değişikliği iş ve işlemleri nedeniyle Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvurularını 28 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar uzattı.

DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemleri gerçekleştirilecek. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılıyor. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

MEBBİS DYK BAŞVURU EKRANI...

E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,

* e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusu yapabilirler.

* Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

E-KURS BAŞVURU EKRANI...

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DYK TAKVİMİ

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.