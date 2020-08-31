Magazin gündeminde konuşulmaya başlanan Duygu Koz, merak konusu oldu. Peki, Duygu Koz kimdir? Duygu Koz kaç yaşında, nereli? Duygu Koz mesleği ne? Duygu Koz Instagram hesabı var mı? İşte, Duygu Koz hakkında merak edilenler…

DUYGU KOZ KİMDİR?

Duygu Koz 1988 doğumludur. Koz, lise öğrenimi sonrasında öğretmenlik bölümünde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyet sonrası mesleğini yapmaya başlayan Duygu Koz, İstanbul'da İngilizce öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

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