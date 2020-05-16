Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri

Evinizi, iş yerinizi ve bulunduğunuz ortamı değiştirmek ve farklı bir görünüm elde etmek istiyorsanız duvarlarınızdan işe başlayabilirsiniz. küçük dekoratif dokunuşlar yaparak mekanlarınızın aurasını değiştirebilirsiniz. İşte, sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri ve duvar dekorasyonu fikirleri!

DUVAR DEKORASYON FİKİRLERİ

Duvarla dekorasyon fikirleri ile odalarınız işlev olarak ve görünüm olarak farklı bir görünüme bürünecek. İsteğe göre odalarınız daha geniş görünebilirken isteğe göre de odalarınız daha eğlenceli ya da daha romantik olabilir.

1. RAFLAR

Koltuklarınızın yaslandığı duvarlar çok boş ve anlamsız duruyorsa duvarlara raf detayı ekleyerek hem görsel hem de işlevsel açıdan yeni bir tarza kavuşabilirsiniz. Birkaç parçadan oluşan ama renk ve tasarımı ile ilgi çekici dizayna sahip olan raf dekorasyonu sizin için yeterli bir çözüm olacaktır.

2. ÇERÇEVELER

Dekorasyon unsurları içinde belki de en sık tercih edilen materyal olan çerçeveler, duvarlarınıza yeni bir kimlik kazandıracak. Zarif ve sıcak bir etkiye sahip olmak için tarzınıza göre seçeceğiniz çerçeveler duvarlarınızda istediğiniz etkiyi oluşturacak. Boş çerçeveler tasarımı ve rengiyle odanıza farklı bir kimlik kazandırırken boş olarak kullanacağınız çerçeveler ilginç görünümü ile dikkat çekecek.

3. DUVARDA STİCKERLER

Neredeyse sınırsız sayıda kombinasyon seçeneği sunan stickerler, duvarlarınızı bir yağlı boya tuvaline çevirecek. İstediğiniz renk, tasarım ve dizaynda seçilecek stickerler sıkıcı duvarlarını eğlenceli ve anlamlı hale getirecek. Duvarlarınızı bir bahçeye dönüştürmek mümkünken isteğinize göre hayvan figürleri ya da saat dekorasyonu da uygulayabilirsiniz.

4. AYNALAR

Odanızı geniş bir mekana çevirecek olan aynalar hem derinlik algısı hem de zariflik algısı oluşturacak. Duvarlarınızda çarpıcı bir etki için tercih edeceğiniz aynalar, hem daha aydınlık hem de daha geniş bir alana kavuşmanızı sağlayacak.

5. AKSESUARLAR

Duvarlarınız sadece duvar değildir. Bunu duvar aksesuarları kullanmaya başlayınca keşfedeceksiniz. Cesur tasarımlara olanak sağlayan duvar aksesuarlar, figür, obje, tabak ve çok sayıda seçenekler dekorasyon fikri sunuyor.