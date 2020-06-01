3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi alanında yapılan kampanya ile cumhuriyet tarihinin en büyük paketi açıklandı. Kampanyaya göre, sıfır konutlar için kredisi alanlar 12 ayı geri ödemesiz 15 yıl vade ile aylık %0,64 faiz oranıyla kredi kullanacak.İkinci el konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile kredi verilecek.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE 750 BİN TL'YE KADAR KREDİ VERİLECEK

Konut kredisi kampanyası kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konutlar için 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Açıklanan tarihi paket sonrası geri ödemeler merak konusu oldu.

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

- Kredi tutarı: 100 bin lira

- Kredi vadesi 180 ay

- Taksit tutarı 1.019 lira

- Toplam geri ödeme 171 bin 184 lira

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- Kredi tutarı: 150 bin lira

- Kredi vadesi 180 ay

- Taksit tutarı 1.528 lira

- Toplam geri ödeme 275 bin lira

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Kredi tutarı: 200 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 2.038 lira

Toplam geri ödeme: 366 bin 840 lira

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Kredi tutarı: 300 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 3.057 lira

Toplam geri ödeme: 550 bin 260 lira

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Kredi tutarı: 400 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 4.076 lira

Toplam geri ödeme: 733 bin 48 lira

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Kredi tutarı: 500 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı: 5.095 lira

Toplam geri ödeme: 917 bin lira

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Kredi tutarı: 600 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 6.114 lira

Toplam geri ödeme: 1.1 milyon lira

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Kredi tutarı: 750 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 7.642 lira

Toplam geri ödeme: 1 milyon 375 bin lira

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EŞİT TAKSİTLİ KONUT KREDİSİ

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 937 lira

Toplam geri ödeme: 168 bin 709 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 1.405 lira

Toplam geri ödeme: 253 bin lira

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Kredi tutarı: 200 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 1.847 lira

Toplam geri ödeme: 337 bin 320 lira

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Kredi tutarı: 300 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 2.811 lira

Toplam geri ödeme: 506 bin lira

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Kredi tutarı: 400 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 3.748 lira

Toplam geri ödeme: 674 bin lira

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Kredi tutarı: 500 bin lira

Kredi vadesi: 180 ay

Taksit tutarı: 4.685 lira

Toplam geri ödeme: 843 bin lira

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Kredi tutarı: 600 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 5.622 lira

Toplam geri ödeme 1 milyon 11 bin lira

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Kredi tutarı: 750 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 7.027 lira

Toplam geri ödeme 1 milyon 264 bin lira